Російські війська вдарили по селу на узбережжі Оскільського водосховища: загинув літній чоловік
У суботу, 10 серпня, російські окупанти завдали удару по селу Лісна Стінка у Харківській області. У результаті обстрілу загинув місцевий житель
Про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Зазначається, що ворог вдарив по населеному пункту у Куп'янському районі близько 15:40.
Унаслідок удару загинув 87-річний чоловік. Крім того, зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння.
Попередньо, російські військові вдарили по селу з РСЗВ.
- Цієї ночі російська армія також завдала удару по приватному будинку у селищі Першотравневе Харківської області. Під завалами знайшли тіла двох людей.
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