Ворог вночі вдарив по приватному будинку на Харківщині: під завалами загинули дві людини

Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Національна поліція України.

Зазначається, що удар стався близько 03:30 по селищу Першотравневе Ізюмського району Борівської громади.

"Під завали опинилася родина, що проживала в оселі. Загинули літня жінка та молодий чоловік, ще одного чоловіка шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Серед загиблих 80-річна жінка та 24-річний хлопець. Крім цього, 58-річного мешканця виявили з численними травмами та доставили до лікарні.