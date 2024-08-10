Ворог вночі вдарив по приватному будинку на Харківщині: під завалами загинули дві людини
У ніч проти 10 серпня російська армія завдала удару по приватному будинку у селищі Першотравневе Харківської області. Під завалами знайшли тіла двох людей
Про це повідомляють очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов і Національна поліція України.
Зазначається, що удар стався близько 03:30 по селищу Першотравневе Ізюмського району Борівської громади.
"Під завали опинилася родина, що проживала в оселі. Загинули літня жінка та молодий чоловік, ще одного чоловіка шпиталізували до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Серед загиблих 80-річна жінка та 24-річний хлопець. Крім цього, 58-річного мешканця виявили з численними травмами та доставили до лікарні.
- Уранці 10 серпня російська армія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі в Краматорську Донецької області. Через атаку загинув працівник, є постраждалі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.9 Купівля 40.9Продаж 41.37
- EUR Купівля 44.61Продаж 45.28
- Актуальне
- Важливе