РФ зранку вдарила ракетою по критичній інфраструктурі у Краматорську: загинув працівник, є постраждалі

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Краматорськ - під ворожим вогнем. Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок цього один працівник загинув, ще декілька отримали поранення. Крім цього, будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень.