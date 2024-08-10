РФ зранку вдарила ракетою по критичній інфраструктурі у Краматорську: загинув працівник, є постраждалі
Уранці 10 серпня російська армія завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі в Краматорську Донецької області. Через атаку загинув працівник, є постраждалі
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Краматорськ - під ворожим вогнем. Сьогодні зранку росіяни влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок цього один працівник загинув, ще декілька отримали поранення. Крім цього, будівлі об'єкта зазнали серйозних ушкоджень.
- Армія РФ 9 серпня двічі атакувала Костянтинівку на Донеччині. Зокрема внаслідок ракетного удару по супермаркету 14 людей загинули, 43 дістали поранення.
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