РФ ударила по супермаркету в Костянтинівці: 4 загиблих, 24 поранених

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", - написав лідер держави.

Станом на 13:16 будо відомо про 4 загиблих. Щонайменше 24 людини отримали поранення.

Крім цього, російський удар пошкодив відділення "Нової пошти", пишуть у пресслужбі.

"Співробітники живі. В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, аби надати всю необхідну підтримку та допомогу", - пишуть у компанії.

Фото: Нова пошта

Фото: Нова пошта

Станом на 12:40 очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що у Костянтинівці внаслідок російського удару загинули дві людини. Кількість постраждалих виросла до 17. Пошуково-рятувальна операція триває.

За словами Філашкіна, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку - влучили у супермаркет. Внаслідок атаки, щонайменше 7 людей поранені, один з них перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

"Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео з місця пожежі.

"Це цивільний об'єкт, де могло перебувати багато мирних жителів. Окупанти це знають і завдають удару", - каже омбудсман.

Раніше про обстріл повідомляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - написав Єрмак.

Інформацію про удар по Костянтинівці Суспільному також підтвердив начальник МВА Сергій Горбунов.