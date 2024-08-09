РФ ударила по супермаркету в Костянтинівці: 4 загиблих, 24 поранених
Російська армія у п'ятницю, 9 серпня, завдала удару по супермаркету у Костянтинівці на Донеччині. Внаслідок удару 4 людини загинули, 24 отримали поранення
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей", - написав лідер держави.
Станом на 13:16 будо відомо про 4 загиблих. Щонайменше 24 людини отримали поранення.
Крім цього, російський удар пошкодив відділення "Нової пошти", пишуть у пресслужбі.
"Співробітники живі. В одного з працівників контузія, його везуть до лікарні. Ми на зв’язку з колегами, аби надати всю необхідну підтримку та допомогу", - пишуть у компанії.
Фото: Нова пошта
Фото: Нова пошта
Станом на 12:40 очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомляв, що у Костянтинівці внаслідок російського удару загинули дві людини. Кількість постраждалих виросла до 17. Пошуково-рятувальна операція триває.
За словами Філашкіна, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Костянтинівку - влучили у супермаркет. Внаслідок атаки, щонайменше 7 людей поранені, один з них перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.
"Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", - йдеться у повідомленні.
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець опублікував відео з місця пожежі.
"Це цивільний об'єкт, де могло перебувати багато мирних жителів. Окупанти це знають і завдають удару", - каже омбудсман.
Раніше про обстріл повідомляв керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Удар по супермаркету в Костянтинівці - черговий терор росіян. Війна з цивільними - це все, що вони вміють. Росія має відчути сповна розплату за все, що вона робить", - написав Єрмак.
Інформацію про удар по Костянтинівці Суспільному також підтвердив начальник МВА Сергій Горбунов.
- Уночі, 9 серпня, російська окупаційна армія атакувала чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок цього постраждали п'ятеро цивільних, зафіксовано руйнування будинків.
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