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РФ всю ніч атакувала Харківську область: постраждали п'ятеро людей

Катерина Єсікова
9 серпня, 2024 п'ятниця
09:04
Війна з Росією новини Львівщини

Уночі, 9 серпня, російська окупаційна армія атакувала чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок цього постраждали п'ятеро цивільних, зафіксовано руйнування будинків

Зміст

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що близько 23:00 ворог атакував з РСЗВ місто Куп'янськ. Внаслідок цього загорівся будинок - постраждали 57-річна жінка, 45-річний і 44-річний чоловіки.

Уже за годину РФ вдарила по житлових будинках в смт Борова Ізюмського району. Через атаку зруйнований один приватний будинок, пошкоджено ще три та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

За словами Синєгубова, о 00:25 окупанти вдарили по Куп’янську, через що було поранено 44-річного чоловіка.

Близько 02:30 внаслідок обстрілу постраждав Богодухівський район, смт Золочів. Через атаку з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі

Уже вранці, о 06:20, ворог атакував село Слобожанське. Внаслідок обстрілу був поранений 46-річний чоловік. 

  • У ніч з 8 на 9 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України.

Теги:
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
Куп'янськ
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