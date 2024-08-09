РФ всю ніч атакувала Харківську область: постраждали п'ятеро людей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що близько 23:00 ворог атакував з РСЗВ місто Куп'янськ. Внаслідок цього загорівся будинок - постраждали 57-річна жінка, 45-річний і 44-річний чоловіки.

Уже за годину РФ вдарила по житлових будинках в смт Борова Ізюмського району. Через атаку зруйнований один приватний будинок, пошкоджено ще три та один двоповерховий багатоквартирний будинок.

За словами Синєгубова, о 00:25 окупанти вдарили по Куп’янську, через що було поранено 44-річного чоловіка.

Близько 02:30 внаслідок обстрілу постраждав Богодухівський район, смт Золочів. Через атаку з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі

Уже вранці, о 06:20, ворог атакував село Слобожанське. Внаслідок обстрілу був поранений 46-річний чоловік.