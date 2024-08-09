РФ всю ніч атакувала Харківську область: постраждали п'ятеро людей
Уночі, 9 серпня, російська окупаційна армія атакувала чотири населені пункти Харківської області. Унаслідок цього постраждали п'ятеро цивільних, зафіксовано руйнування будинків
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він зазначив, що близько 23:00 ворог атакував з РСЗВ місто Куп'янськ. Внаслідок цього загорівся будинок - постраждали 57-річна жінка, 45-річний і 44-річний чоловіки.
Уже за годину РФ вдарила по житлових будинках в смт Борова Ізюмського району. Через атаку зруйнований один приватний будинок, пошкоджено ще три та один двоповерховий багатоквартирний будинок.
За словами Синєгубова, о 00:25 окупанти вдарили по Куп’янську, через що було поранено 44-річного чоловіка.
Близько 02:30 внаслідок обстрілу постраждав Богодухівський район, смт Золочів. Через атаку з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі
Уже вранці, о 06:20, ворог атакував село Слобожанське. Внаслідок обстрілу був поранений 46-річний чоловік.
-
У ніч з 8 на 9 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.81 Купівля 40.81Продаж 41.3
- EUR Купівля 44.51Продаж 45.18
- Актуальне
- Важливе