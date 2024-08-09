Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 9 серпня
У ніч з 8 на 9 серпня російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про пуск "шахедів" Повітряні сили повідомили після 23:00. Ударні БПЛА фіксували на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Станом на 2:15 відомо про декілька груп БПЛА у різних частинах України:
- на Харківщині - рухаються на захід у напрямку Полтавщини.
- на Сумщині у районі Лебедина, - курс північно-західний.
- на півдні Полтавщини, - курс північно-західний.
- Дніпропетровська область, - у напрямку Полтавської/Черкаської областей.
- на Херсонщині, - прямують у бік Миколаївщини зі сходу.
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