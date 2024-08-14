РФ ударила дроном по автівці Госпітальєрів на Харківщині: є загиблі

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його даними, РФ убила медиків-волонтерів FPV-дроном.

"У селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри". Загинули двоє медиків – чоловік і жінка, які були в автомобілі", - написав Болвінов.

"Вибухом із російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку", - додав він.

Болвінов зазначив, що троє цивільних, які перебували в автівці, дістали поранення.