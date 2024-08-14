РФ ударила дроном по автівці Госпітальєрів на Харківщині: є загиблі
Удень 14 серпня у селищі Білий Колодязь Харківської області російська окупаційна армія атакувала дроном машину медичного батальйону "Госпітальєри"
Про це повідомив начальник слідчого управління поліції у Харківській області Сергій Болвінов.
За його даними, РФ убила медиків-волонтерів FPV-дроном.
"У селищі Білий Колодязь росіяни атакували машину медичного батальйону "Госпітальєри". Загинули двоє медиків – чоловік і жінка, які були в автомобілі", - написав Болвінов.
"Вибухом із російського безпілотника зачепило також автівку цивільних, яка їхала в тому ж напрямку", - додав він.
Болвінов зазначив, що троє цивільних, які перебували в автівці, дістали поранення.
- РФ 14 серпня вдарила дроном по пункту отримання гуманітарної допомоги в Куп'янську Харківської області, внаслідок чого постраждав чоловік.
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