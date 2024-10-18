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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1530 військових, 13 танків і 48 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1530 військових. Сили оборони уразили 13 танків і знищили 48 безпілотників ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 675800 (+1530) осіб,
- танків ‒ 9027 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18053 (+51) од,
- артилерійських систем – 19533 (+23) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17152 (+48),
- крилаті ракети ‒ 2620 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26908 (+93) од,
- спеціальна техніка ‒ 3448 (+2).
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