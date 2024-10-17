Зеленський у Брюсселі відвідав українських воїнів у госпіталі й вручив державні нагороди
Президент Володимир Зеленський у четвер, 17 жовтня, відвідав українських захисників у військовому госпіталі в Брюсселі та відзначив їх державними нагородами
Про це він повідомив у telegram.
Президент розповів, що українські захисники отримали поранення під час бойових дій в Донецькій області.
"Брюссель. Відвідав українських воїнів, які лікуються в одному з військових госпіталів. Вони отримали поранення, захищаючи Україну на Донеччині. Поспілкувався з хлопцями та відзначив державними нагородами. Дякую за захист України! Пишаємося нашими героями", - написав Зеленський.
В Офісі президента додали, що військовим надають допомогу в опіковому центрі Брюсселя з початку вересня: захисники зазнали мінно-вибухових травм та опіків ІІ–ІІІ ступенів. Наразі стан військових задовільний і вони щодня проходять курс інтенсивної терапії.
Раніше стало відомо, що Зеленський 17 жовтня у Брюсселі візьме участь у засіданні Ради Україна - НАТО.
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