У мережі виявили та заблокували російський клон офіційного сайту Держприкордонслужби України

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Цей ресурс дублював більшість рубрик та новин, які публікує Державна прикордонна служба України, проте міг використовуватися для поширення дезінформації чи іншого деструктивного впливу, зауважили у пресслужбі.

Кібербезпека Держприкордонслужби встановила, що доменне ім’я фейкового сайту зареєстроване російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам вдалося забезпечити блокування ресурсу, що копіював офіційний сайт прикордонного відомства України.

"Закликаємо громадян критично споживати інформацію та розвивати медіаграмотність. Наголошуємо, що офіційний сайт Держприкордонслужби знаходиться за адресою,а усі сайти органів державної влади України знаходяться в домені GOV.UA", - наголосили у ДПСУ.