"Привітали" з днем народження Пєскова: українські кіберфахівці уразили 11 російських сайтів
Українські кіберфахівці уразили 11 російських сайтів та виклали там "привітання" до дня народження речника Кремля Дмитра Пєскова
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
Серед уражених вебсайтів, зокрема, компанія залучена до виробництва комплектуючих для авто, які використовуються окупантами - Транспромелектроніка, і виробник автівок "Тундра".
На картинці, розміщеній кіберфахівцями на цих сайтах, зображено мертві тіла росіян на тлі увімкнутого телевізора, де виступає прессекретар російського диктатора.
Фото: СтратКом ЗСУ
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