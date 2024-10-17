"Привітали" з днем народження Пєскова: українські кіберфахівці уразили 11 російських сайтів

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

Серед уражених вебсайтів, зокрема, компанія залучена до виробництва комплектуючих для авто, які використовуються окупантами - Транспромелектроніка, і виробник автівок "Тундра".⁩

На картинці, розміщеній кіберфахівцями на цих сайтах, зображено мертві тіла росіян на тлі увімкнутого телевізора, де виступає прессекретар російського диктатора.

Фото: СтратКом ЗСУ