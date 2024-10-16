У МЗС РФ заявили, що український План перемоги нібито підштовхує НАТО до "прямого конфлікту" з Москвою

Про це повідомляє Reuters.

Водночас Захарова сказала, що Зеленський "не може покладатися на західних партнерів", а План нібито призведе до катастрофи українського народу.

"Він (План перемоги, - ред.) підштовхує НАТО до прямого конфлікту з нашою країною… Я можу просто сказати Зеленському, якщо він не знає... Партнери київського режиму вже продемонстрували, як вони бачать Україну в архітектурі безпеки: вони бачать Україну в труні, а також українських громадян у могилі", - прокоментувала речниця МЗС РФ.