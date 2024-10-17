"Відстрочка до кінця мобілізації": в застосунку Резерв+ стався збій, його вже виправили

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

"Друзі, ми так інтенсивно готувалися до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну", - написала вона.

За її словами, дані у реєстрі "Оберіг", звідки Резерв+ бере інформацію, не змінювались. Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.

Зазначимо, що напередодні у Держспецзв'язку повідомили, що у Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки Резерв+.