"Відстрочка до кінця мобілізації": в застосунку Резерв+ стався збій, його вже виправили
У застосунку Резерв+ стався збій: у частини користувачів зʼявилися повідомлення про відстрочку до кінця мобілізації
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
"Друзі, ми так інтенсивно готувалися до нових релізів, що виліз баг. У деяких користувачів зʼявились відстрочки до кінця мобілізації. Вибачте за незручності. Ні, це не подарунок команди Резерв+ усім користувачам до Геловіну", - написала вона.
За її словами, дані у реєстрі "Оберіг", звідки Резерв+ бере інформацію, не змінювались. Тобто насправді нікому відстрочки не надавали. Баг у застосунку вже виправили.
Зазначимо, що напередодні у Держспецзв'язку повідомили, що у Telegram зафіксували розповсюдження шкідливих повідомлень нібито від технічної підтримки Резерв+.
- 18 травня Міноборони запустило мобільний застосунок Резерв+, через який військовозобов'язані можуть оновити свої облікові дані.
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