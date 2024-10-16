У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від техпідтримки Резерв+, - Держспецзв’язку

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Урядова команда реагування CERT-UA отримала інформацію щодо розповсюдження через обліковий запис @reserveplusbot повідомлень щодо необхідності встановлення "спеціального програмного забезпечення" з прикріпленим архівом "RESERVPLUS.zip".

Фахівці встановили, що цей архів містить шкідливе програмне забезпечення Meduza Stealer, яке здійснює викрадення файлів.

У Держспецзв’язку зазначили, що обліковий запис @reserveplusbot створили під виглядом Telegram-бота, який імітує технічну підтримку застосунку "Резерв+". Там також зауважили, що такий обліковий запис у травні цього року дійсно зазначався як один із контактів техпідтримки Резерв+.

Наразі з'ясовують деталі інциденту, команда CERT-UA вжила заходів для мінімізації загрози.