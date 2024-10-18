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Головна Футбол УПЛ: розклад матчів і трансляцій 10-го туру
Анонс

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 10-го туру

Влад Дідусь
18 жовтня, 2024 п'ятниця
05:55
Футбол Шахтар

У пʼятницю, 18 жовтня, матчем "Колос" - "Шахтар" стартує 10-й тур Української Премʼєр-ліги

Зміст

Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV. 

Українська Премʼєр-ліга 

10-й тур

Пʼятниця, 18 жовтня

18:00 "Колос" - "Шахтар"

Субота, 19 жовтня

13:00 "Олександрія" - "Ворскла"

15:30 "Оболонь" - "Динамо"

18:00 "Полісся" - "Лівий Берег"

Неділя, 20 жовтня

13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець"

15:30 "Чорноморець" - "Верес"

18:00 "Зоря" - "Кривбас"

Понеділок, 21 жовтня

18:00 "Рух" - "Карпати"

Теги:
Спорт
Динамо Київ
Шахтар
ФК Карпати
Чорноморець
УПЛ
Чемпіонат України
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Результати футбольних матчів
ФК Верес
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