УПЛ: розклад матчів і трансляцій 10-го туру
У пʼятницю, 18 жовтня, матчем "Колос" - "Шахтар" стартує 10-й тур Української Премʼєр-ліги
Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
Трансляції всіх матчів доступні на UPL.TV.
Українська Премʼєр-ліга
10-й тур
Пʼятниця, 18 жовтня
18:00 "Колос" - "Шахтар"
Субота, 19 жовтня
13:00 "Олександрія" - "Ворскла"
15:30 "Оболонь" - "Динамо"
18:00 "Полісся" - "Лівий Берег"
Неділя, 20 жовтня
13:00 "ЛНЗ Черкаси" - "Інгулець"
15:30 "Чорноморець" - "Верес"
18:00 "Зоря" - "Кривбас"
Понеділок, 21 жовтня
18:00 "Рух" - "Карпати"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.71Продаж 45.38
- Актуальне
- Важливе