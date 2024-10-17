Росія тренувала громадян Молдови для організації заворушень, - поліція
Поліція Молдови заявила, що викрила програму, в межах якої громадян країни доставляли до Росії, де тих тренували для організації громадських заворушень
Про це повідомляє Reuters.
За словами поліції, на думку молдовських правоохоронців, навчання для створення заворушень організувала група, повʼязана з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.
"Антикорупційна прокуратура наразі проводить розслідування кількох кримінальних справ, пов'язаних з підготовкою масових заворушень в інтересах злочинного співтовариства", - зазначив прокурор Віктор Фуртуна.
У матеріалі йдеться, що в межах викритої програми сотні молдован доставили до РФ для навчання в організації заворушень. За даними поліції, людей з червня вивозили групами з 20 осіб до Росії для тренувань.
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Також зазначено, що нещодавно до Росії поїхали понад 300 громадян Молдови. Глава національної поліції Віорела Чернаутяну розповів, що метою поїздок були нібито культурні заходи, а насправді - молдовани відвідували табори, де їх навчали організації заворушень в їхній країні.
"Деякі з цих людей пройшли навчання в таборах, пов'язаних з приватними військовими компаніями на території Боснії та Герцеговини, а також Сербії", - додав він.
Також глава нацполіції Молдови повідомив, що наразі затримали чотирьох громадян, які були в таких таборах.
За словами правоохоронців, у них є докази звʼязку групи з партією Шора.
10 жовтня у Молдові канали в Telegram олігарха-втікача Ілана Шора, башкана Гагаузії Євгенії Гуцул та ще деяких повʼязаних з "групою Шора" депутатів заблокували через "порушення місцевого законодавства".
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