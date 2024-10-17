Росія тренувала громадян Молдови для організації заворушень, - поліція

Про це повідомляє Reuters.

За словами поліції, на думку молдовських правоохоронців, навчання для створення заворушень організувала група, повʼязана з проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

"Антикорупційна прокуратура наразі проводить розслідування кількох кримінальних справ, пов'язаних з підготовкою масових заворушень в інтересах злочинного співтовариства", - зазначив прокурор Віктор Фуртуна.



У матеріалі йдеться, що в межах викритої програми сотні молдован доставили до РФ для навчання в організації заворушень. За даними поліції, людей з червня вивозили групами з 20 осіб до Росії для тренувань.

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Також зазначено, що нещодавно до Росії поїхали понад 300 громадян Молдови. Глава національної поліції Віорела Чернаутяну розповів, що метою поїздок були нібито культурні заходи, а насправді - молдовани відвідували табори, де їх навчали організації заворушень в їхній країні.

"Деякі з цих людей пройшли навчання в таборах, пов'язаних з приватними військовими компаніями на території Боснії та Герцеговини, а також Сербії", - додав він.

Також глава нацполіції Молдови повідомив, що наразі затримали чотирьох громадян, які були в таких таборах.

За словами правоохоронців, у них є докази звʼязку групи з партією Шора.