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У Молдові заблокували Telegram-канали, повʼязані з прокремлівським олігархом Шором

Дар'я Куркіна
10 жовтня, 2024 четвер
21:50
Світ Молдова

У Молдові канали в Telegram олігарха-втікача Ілана Шора, башкана Гагаузії Євгенії Гуцул та ще деяких повʼязаних з "групою Шора" депутатів заблокували через "порушення місцевого законодавства"

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Про це інформує NewsMaker.

У понеділок, 10 жовтня, користувачі Telegram побачили, що відповідні канали "недоступні, оскільки порушували місцеве законодавство".

Зокрема, були заблоковані канали депутатів Марини Таубер, Василя Болі, Олександра Нестеровського.

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Також обмежили роботу Telegram-каналу "Євразія", меценатом та членом опікунської ради якого є Шор, який втік з країни після зміни влади у 2019 році.

Водночас лідер партії "Шанс", яка також повʼязана з Шором, Олексій Лунгу заявив, що раніше заблокували його сторінки в Instagram і Facebook.

  • У жовтні минулого року служба безпеки та інформації Молдови заблокувала доступ до 22 сайтів російських засобів масової інформації, більшість із яких є державними.
  • Також 26 вересня цього року в Молдові заблокували сім проросійських сайтів.
  • 3 жовтня у Молдові заблокували пʼять сайтів, серед яких російські Яндекс, Rutube і Dzen.
Теги:
Росія
Молдова
Telegram
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