У Молдові заблокували Telegram-канали, повʼязані з прокремлівським олігархом Шором

Про це інформує NewsMaker.

У понеділок, 10 жовтня, користувачі Telegram побачили, що відповідні канали "недоступні, оскільки порушували місцеве законодавство".

Зокрема, були заблоковані канали депутатів Марини Таубер, Василя Болі, Олександра Нестеровського.

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Також обмежили роботу Telegram-каналу "Євразія", меценатом та членом опікунської ради якого є Шор, який втік з країни після зміни влади у 2019 році.

Водночас лідер партії "Шанс", яка також повʼязана з Шором, Олексій Лунгу заявив, що раніше заблокували його сторінки в Instagram і Facebook.