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Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті

Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
07:02
Суспільство планета земля

Людство вивело з рівноваги глобальний колообіг води вперше в історії, викликавши все більшу водну катастрофу, яка може спричинити хаос для економіки, виробництва продуктів харчування тощо

Зміст

Про це повідомляє CNN з посиланням на звіт Глобальної комісії з економіки води та групи міжнародних експертів.

"Десятиліття деструктивного землекористування та неправильного управління водними ресурсами зіткнулися з антропогенною кліматичною кризою, створивши "безпрецедентний стрес" для глобального колообігу води", - йдеться у звіті. 

Колообіг води належить до складної системи, за допомогою якої вода рухається навколо Землі. Вода випаровується з землі — в тому числі з озер, річок і рослин — і піднімається в атмосферу, утворюючи великі потоки водяної пари, які здатні подорожувати на великі відстані, перш ніж охолонути, конденсуватися і, зрештою, знову випасти на землю у вигляді дощу або снігу.

Порушення колообігу води вже спричиняють страждання, зокрема, майже 3 млрд людей стикаються з нестачею води, посіви всихають, а міста тонуть, оскільки ґрунтові води під ними також висихають.

Без термінових дій наслідки будуть ще катастрофічнішими, наголошують експерти. Водна криза загрожує більш ніж 50% світового виробництва продовольства та ризикує скоротити ВВП країн у середньому на 8% до 2050 року, причому в країнах з низьким рівнем доходу очікуються набагато більші втрати до 15%, йдеться у звіті.

"Вперше в історії людства ми виводимо глобальний колообіг води з рівноваги. На опади, джерело прісної води, більше не можна покладатися", — сказав Йохан Рокстрьом, співголова Глобальної комісії з економіки води та автор звіту. 

У звіті розрізняють "блакитну воду", рідку воду в озерах, річках і водоносних горизонтах, і "зелену воду", тобто вологу, що зберігається в ґрунтах і рослинах.

У той час як запаси зеленої води довгий час не враховувалися, у звіті йдеться, що вони так само важливі для колообігу води, оскільки вони повертаються в атмосферу, коли рослини виділяють водяну пару, створюючи приблизно половину всіх опадів на суші.

Збої в колообігу води "глибоко пов'язані" зі зміною клімату, йдеться у звіті.

Стабільне постачання зеленої води є життєво важливим для підтримки рослинності, яка може накопичувати вуглець, що нагріває планету. Але шкода, яку завдає людина, зокрема знищення водно-болотних угідь і лісів, виснажує ці поглиначі вуглецю та прискорює глобальне потепління. Своєю чергою, спека, викликана зміною клімату, висушує ландшафти, зменшує вологість і збільшує ризик виникнення пожеж.

Криза стає ще гострішою через величезну потребу у воді. У звіті підраховано, що в середньому людям потрібно щонайменше близько 4000 літрів на день, щоб вести "гідне життя", що значно перевищує 50-100 літрів, які, за словами ООН, необхідні для забезпечення основних потреб, і більше, ніж більшість регіонів зможуть надати з місцевих джерел.

Автори звіту кажуть, що світові уряди повинні визнати колообіг води "загальним благом" і вирішувати це колективно. Країни залежать одна від одної не лише через озера та річки, які перетинають кордони, а й через воду в атмосфері, яка може долати величезні відстані, тобто рішення, прийняті в одній країні, можуть перешкодити кількості опадів в іншій.

У звіті закликають до "фундаментальних змін того, де вода знаходиться в економіці", включаючи кращі ціни, щоб перешкоджати марнотратству та тенденції до вирощування спраглих до води культур і об’єктів, таких як центри обробки даних, у регіонах, де бракує води.

  • Станом на 22 вересня повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм. Натомість ситуація на річці Десна стабілізувалася.
Теги:
Світ
Наука
екологія
екологічна катастрофа
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