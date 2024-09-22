Повторне забруднення продовжує рухатися рікою Сейм, - Міндовкілля
Станом на 22 вересня повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм. Натомість ситуація на річці Десна стабілізувалася
Про це повідомляє Міндовкілля.
"На річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси", - йдеться у повідомленні.
Водночас, за даними Міністерства, повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм.
У сулах Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній. Натомість у місті Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається.
"Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 раза. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - повідомили у Міністерстві.
- За оцінками Міндовкілля, через забруднення річок Сейм і Десна загинуло 29,5 тонни риби в Сумській і Чернігівській областях.
- Як зазначили у відомстві, сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн.
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