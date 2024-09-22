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Повторне забруднення продовжує рухатися рікою Сейм, - Міндовкілля

Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
21:18
Суспільство Курська область. Зруйнований міст, Сейм

Станом на 22 вересня повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм. Натомість ситуація на річці Десна стабілізувалася

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Про це повідомляє Міндовкілля.

"На річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними Міністерства, повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм. 

У сулах Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній. Натомість у місті Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається.

"Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 раза. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - повідомили у Міністерстві.

  • За оцінками Міндовкілля, через забруднення річок Сейм і Десна загинуло 29,5 тонни риби в Сумській і Чернігівській областях.
  • Як зазначили у відомстві, сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн.
Теги:
Україна
екологія
Сумщина
Чернігівщина
екологічна катастрофа
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