Повторне забруднення продовжує рухатися рікою Сейм, - Міндовкілля

Про це повідомляє Міндовкілля.

"На річці Десна спостерігається стабілізація ситуації. На всій протяжності у Чернігівській області вода посвітлішала, подекуди на дні осад темного кольору, неприємний запах та мор риби не спостерігаються. У річці з’являються живі водні біоресурси", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за даними Міністерства, повторне забруднення продовжує рухатися по руслу річки Сейм.

У сулах Мутин та Озаричі вода мутна, рівень хімічного споживання кисню перевищує норму в 4,3 раза. Розчинений кисень відсутній. Натомість у місті Батурин спостерігається потемніння води, незначний специфічний запах, мор риби не спостерігається.

"Хімічне споживання кисню перевищує норму у 1,1 раза. Кисневий режим в нормі. Перевищення по вмісту марганцю - до 1,3 раза. По азоту амонійному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - повідомили у Міністерстві.