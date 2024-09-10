У Десні та Сеймі замор риби через забруднення сягнув 29,5 тонн, - Міндовкілля
Через забруднення річок Сейм і Десна загинули 29,5 тонн риби в Сумській та Чернігівській областях
Про це розповіли у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів, передає Liga.net.
"Забруднення фіксується точково і не має однорідного характеру. У районі с. Шестовиця (Чернігівська обл., - ред.) спостерігається потемніння води, специфічний запах, скупчення дрібної риби під берегом, поодинокі випадки загибелі риби. Нижче по течії – ознаки забруднення не зафіксовані", - розповіли у відомстві.
Зазначено, що замор риби через забруднення річок сягнув 29,5 тонн: 12 тонн - на Сумщині, а 17,5 тонн - на Чернігівщині.
Водночас акцентується, по Десні у Чернігівській області забруднення переміщується водним річищем.
"Найгірші показники фіксуються у с. Боромики та м.Чернігів. Вміст розчиненого кисню у Десні в районі с. Боромики знизився до 0,26 мгО2/дм³ (норма 4 мгО2/дм³). На ділянці Десни між с. Велике Устя та с. Кладьківка вміст розчиненого кисню нормалізувався та становить 4,7-7,85 мгО2/дм³. У с. Максим та м. Остер – у межах 7,80-7,84 мгО2/дм³. Перевищення вмісту марганцю у 3,8-8,4 раза фіксується у пунктах с. Пекарів, с. Боромики та м. Чернігів і становить 0,38-0,84 мг/дм3 за норми 0,1 мг/дм3. У решті пунктів вміст марганцю становить 0,040-0,12 мг/дм3.. Вміст заліза загального у пунктах с. Боромики та м. Чернігів перевищений у 2,3 раза", - йдеться у матеріалі.
- 6 вересня Міндовкілля заявило, забруднюючі органічні речовини у річці Десна дійшли до ділянки в Чернігові.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.9
- Актуальне
- Важливе