Забруднення річок: речовини дійшли до ділянки Десни у Чернігові

Про це повідомляє Міндовкілля.

"Забруднення води за результатами лабораторних досліджень – незначне, типове для цього періоду року. Наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна — воно йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно", - йдеться у повідомленні.

5 вересня на ділянці річки Десна перед Черніговом вжили заходів із насичення поверхневої води киснем.

"За даними Держводагентства, перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не встановлено. Вода на підході до Чернігова мутна та темнішає. Швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла", - зазначає Міндовкілля.

На Сумщині спостерігається стабілізація стану річки Сейм від кордону з РФ до селища Чаплищі Сумської області.

"Там відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, відсутність різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору води. Рівень хімічного споживання кисню майже прийшов до норми. Мор риби не фіксується", - повідомило Міндовкілля.

Міністерство наголосило, що загрози питному водопостачанню немає, адже питні водозабори для населення з річок Сейм і Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються.

"Усі служби на місцях роблять усе, аби населення не постраждало. На річці Десна фахівці Держекоінспекції спільно з рибоохоронним патрулем здійснюють заходи з уловлювання загиблої риби. Загалом станом на сьогодні на території Чернігівської області зібрано 10,7 тонн загиблої риби. На території Сумської області вже зібрано понад 12 тонн загиблої риби, протягом останніх днів тут мор риби не зафіксовано", - повідомляє міністерство.

Для порятунку живої риби у місцях, куди забруднення ще не дійшло, місцева влада та активісти розчищують приток Десни, щоб риба могла безперешкодно туди заходити.

Держпродспоживслужба та Держекоінспекція запровадили посилені заходи контролю за продажем риби у цих регіонах. Населення інформують про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм та Десна для напування худоби та поливу городини. Наразі фактів торгівлі рибою, що загинула в річках, не виявлено.