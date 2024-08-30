Наявності токсичних речовин у річці Сейм не підтверджено, це органічне забруднення, - Держекоінспекція України
Ігор Зубович, т.в.о Голови Держекоінспекції України, зазначив, що через спекотні погодні умови у водних об'єктах відбувається зниження кисню, що призводить до гибелі біоресурсів
Про це він розповів в етері Еспресо.
"З самого початку коли пішла брудна вода по території Сумської області, ми почали збирати проби води, зараз також продовжуємо збирати і на Сумщині, і на Чернігівщині. Поступово готуємося до приходу цієї води до Київської області. Можу сказати, що жодних токсичних речовин, хімічного забруднення всіма службами не підтверджено. Це органічне забруднення, тобто фактично відбувається зниження кисню, бо йде дуже суха та жарка погода, яка призводить до загибелі біоресурсів у водних об'єктах України", - прокоментував т.в.о голови Держекоінспекції України.
За його словами, у Сумській області приблизно 11 тонн загиблої риби вдалося зібрати та локалізувати.
"На жаль, біоресурси річок Сейм та Десна гинуть. Всі відповідні служби зараз намагаються забезпечити, аби не потрапляла дохла риба далі у водні об'єкти. Цю рибу збирають, ставлять загорожі, щоб унеможливити потрапляння такої риби до ринків, споживачів. Відповідно, йде інформування населення, заборона вилову риби, тобто державні служби роблять максимально все, щоб локалізувати наслідки цієї екологічної ситуації", - резюмував Ігор Зубович.
- Служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів провели моніторинг якості води й установили, що ситуація з якістю повністю контрольована.
- Експерт Мережі захисту національних інтересів АНТС, еколог Олег Листопад зазначив, що великий обсяг органічного забруднення призвів до масової загибелі риби у річці Сейм.
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