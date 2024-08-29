Ситуація з якістю води в річках Сейм і Десна контрольована, - Міндовкілля
Служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів провели моніторинг якості води й установили, що ситуація з якістю повністю контрольована
Про це повідомляє Міндовкілля.
"Усі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії", - йдеться у повідомленні.
За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександра Краснолуцька, попередня оцінка якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Встановлено, що річки забруднені органічними речовинами.
Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Ми сподіваємось, що ситуація з якістю води в річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів", - додав Краснолуцький.
- Декан факультету природничих наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” Євген Хлобистов повідомив, що забруднення річки Сейм відбувається з території РФ.
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