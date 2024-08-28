Росіяни забруднюють річку Сейм, яка тече й територією України, - декан факультету природничих наук Києво-Могилянсьої академії професор Хлобистов

Про це він розповів в етері Еспресо.



"На жаль, сьогодні річка Сейм є забрудненою. Саме росіяни її забруднюють. Поки що невідомо, що саме є джерелом цього забруднення. Оскільки, для того, щоб визначити джерело забруднення, треба провести дослідження води. Втім, це неможливо зробити, адже ця територія небезпечна. Єдине, що тут ще додати, то це те, що росіяни дуже добре розуміються на отруйних речовинах. Вони можуть вдатись до того, щоб зіпсувати якість води й звісно, якщо в них така можливість була, то вони могли піти на це", - розповів Хлобистов.

За словами професора, загрози забруднення річки Дніпро сьогодні немає

"Такої небезпеки для Дніпра на сьогодні немає. Хоча дійсно Дніпро бере свій початок на теренах Смоленської області, але там річка дуже мала й вузька. Саме тому, навряд чи росіяни можуть повторити забруднення річки Дніпро", - додав він.