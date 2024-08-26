ЗСУ остаточно вивели з ладу третій міст через Сейм на Курщині
Російські військовослужбовці звели понтону переправу через річку Сейм у Курській області після того, як Сили оборони уразили третій міст на тому місці
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
На супутникових знімках за 25 серпня видно, що міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області у селі Кариж практично непридатний для проїзду важкої техніки після нових ударів ЗСУ.
Через це російські військові спорудили поряд із ним тимчасову понтонну, а також човнову переправу.
- У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано перший міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області.
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