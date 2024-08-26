ЗСУ остаточно вивели з ладу третій міст через Сейм на Курщині

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На супутникових знімках за 25 серпня видно, що міст через річку Сейм у Глушківському районі Курської області у селі Кариж практично непридатний для проїзду важкої техніки після нових ударів ЗСУ.

Через це російські військові спорудили поряд із ним тимчасову понтонну, а також човнову переправу.