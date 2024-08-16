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На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових

Влад Дідусь
16 серпня, 2024 п'ятниця
18:06
Війна з Росією Курська область. Зруйнований міст, Сейм

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області

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Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash, інформацію підтвердив радник т.в.о. губернатора Курської область Роман Альохін.

За словами російської сторони, українські війська завдали ударів з HIMARS та зруйнували міст через річку Сейм у Курській області. 

"Противник перейшов до реалізації плану захоплення ділянки Глушківського району за річкою Сейм", - заявив радник т.в.о. губернатора Курської області.

Частина Глушковського району зараз фактично відрізана від Курської області. Мова йде про Тьоткіно, Попово-Лежачі, Волфіно та ще близько 27 населених пунктів. Евакуюватися звідти можливо лише через річку, а всі мости зруйновано.

У 205-й окремій мотострілецькій бригаді РФ скаржаться, що в оточення могли потрапити 700 російських військових.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
Курськ
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