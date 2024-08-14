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Україна сформувала "санітарну зону" на території Курської області з метою самооборони: подробиці

Дар'я Куркіна
14 серпня, 2024 середа
16:50
Війна з Росією ЗСУ

Українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури

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Про це повідомив уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець за результатами наради, проведеної президентом Володимиром Зеленським.

"У реалізації свого права на самооборону, відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право не лише захищатися, а й повинна дотримуватися усіх міжнародних конвенцій та вимог міжнародного гуманітарного права. Тож наші військові у цілях самооборони сформували "буферну (санітарну) зону" на території Курської області", - заявив Лубінець.

За його словами, на нараді обговорили гарантії безпеки на Курщині, що стосуються міжнародного гуманітарного права, Гаазьких конвенцій 1907 року та Женевських конвенцій, яких дотримуються ЗСУ.

"Також на нараді обговорили питання доступу представників МКЧХ, ООН та інших неупереджених міжнародних організацій у здійсненні гуманітарних заходів. У "буферній зоні" повинно забезпечуватися постачання продовольства, медикаментів та інших необхідних цивільному населенню предметів", - наголосив омбудсмен.

Україна має намір відкрити в Курській області гуманітарні коридори для евакуації цивільних

Віцепремʼєр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук за результатами зустрічі поінформувала, що в межах зони безпеки на Курщині перебувають цивільні росіяни.

Там українські військові планують:

  • провести гуманітарні операції з метою підтримки цивільних осіб у межах зони;
  • відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних і в бік РФ, і в бік України;
  • допустити міжнародні гуманітарні організації в зазначену зону з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Клименко: всі гуманітарні ініціативи Україна здійснює з дотриманням норм міжнародного права

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що створення "санітарної зони" має на меті захистити прикордонні громади України від обстрілів РФ.

"Мешканці населених пунктів у зоні проведення оборонної операції були покинуті Росією без найнеобхіднішого. Зараз військові надають МВС інформацію щодо потреб у забезпеченні місцевих питною водою, продуктами харчування, медикаментами, засобами гігієни, щоб у координації з іншими відповідними органами ми змогли якнайшвидше організувати гумдопомогу", - додав він.

Міністр наголосив, що Україна здійснює гуманітарні ініціативи згідно з нормами міжнародного права.

ЗСУ на Курщині за необхідності створять військові комендатури

Зеленський 14 серпня провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ, у якій взяли участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, віцепремʼєр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та омбудсмен Дмитро Лубінець.

Український лідер розповів, що на зустрічі порушили питання безпеки, гуманітарної допомоги, а також створення за необхідності військових комендатур.

Водночас Сирський доповів: за необхідності на території Курської області створять військові комендатури.

"Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права", - підкреслив Зеленський.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто Збройні Сили України намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post написав, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі Курської області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

У пʼятницю, 9 серпня, стало відомо, що терористи з ПВК Вагнера мають намір воювати за Росію в Курській області.

Наступного дня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції

12 серпня тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов відзвітував Путіну, що ЗСУ взяли під контроль 28 населених пунктів на Курщині. Натомість за підрахунками DeepState, їхня кількість складає 44.

Теги:
Україна
Росія
Президент України
військові
Володимир Зеленський
Омбудсмен
ЗСУ
Ірина Верещук
Військові новини
Олександр Сирський
Курськ
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