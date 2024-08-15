Лубінець пояснив, для чого Україна створить військові комендатури на Курщині

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Радіо Свобода".

"(Це обговорювали - ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури", - заявив Лубінець.

За його словами, існування військових комендатур залежить від рішення військового командування України. Крім цього, це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права.

Довідка. Військова комендатура - це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.