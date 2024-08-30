Еколог припустив, що незабаром забруднення дістанеться гирла Десни на Дніпрі

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Згідно з інформацією Державної екологічної інспекції, 28 серпня забруднення вже досягло Десни й рухається вниз по течії. Цей процес почався 14 серпня, тобто до Десни забруднення рухалося приблизно два тижні. Можна припустити, що ще через два тижні органічне забруднення досягне гирла Десни на Дніпрі. Великий обсяг органічного забруднення призвів до масової загибелі риби практично по всьому Сейму. Основні причини – підвищена температура, низький рівень кисню та інші фактори", - пояснив Листопад.

За словами експерта Мережі захисту національних інтересів АНТС, крім того, кисень витрачається на окислення органічних речовин, що сприяє розмноженню мікроорганізмів, зокрема водоростей.

"Таким чином, відбувається класичний замор риби. Мертва риба є джерелом органічних речовин, які вторинно отруюють воду, знижуючи її якість і рівень кисню", - додав Листопад.

Служби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів провели моніторинг якості води й установили, що ситуація з якістю повністю контрольована.





