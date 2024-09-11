В уряді оцінили збитки довкіллю через забруднення річок Сейм і Десна в більш як 405 млн грн
Сума збитків довкіллю у Чернігівській і Сумській областях через забруднення річок Сейм і Десна перевищує 405 млн грн. Наразі забруднена вода рухається до кордону з Київщиною
Про це повідомила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук, передає пресслужба відомства.
Чиновниця запевнила, що ситуація контрольована, всі служби працюють над тим, аби мінімізувати наслідки забруднення.
"Зрозуміло, в людей виникає багато запитань та острахів. Чи вплине ситуація на водозабезпечення? Якою буде якість води та чи взагалі буде вода у киян? Одразу наголошую, ситуація контрольована. Всі органи державної та місцевої влади, відповідальні служби працюють у посиленому режимі, щоб мінімізувати наслідки. Забруднення вже менш концентроване, ніж було на початку у Сеймі та у точках відбору води на Чернігівщині. До Київщини воно дійде ще в меншій концентрації”, - сказала Гринчук.
За даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київщини впораються з цим викликом. Крім того, Київводоканал заготував 120 тонн пилоподібного активованого вугілля. У випадку погіршення ситуації застосовуватиметься технологія посиленого очищення води, тож якість води у кранах споживачів не зміниться, запевнила очільниця Міндовкілля.
- За оцінками Міндовкілля, через забруднення річок Сейм і Десна загинуло 29,5 тонни риби в Сумській і Чернігівській областях.
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