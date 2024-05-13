"Чергова маріонетка Путіна": у Британії відреагували на заміну Шойгу Бєлоусовим
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на кадрові зміни у РФ, назвавши Бєлоусова, якого призначили на посаду міністра оборони замість Шойгу, черговою маріонеткою Путіна
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Сергій Шойгу керував незаконною кампанією в Україні, яка призвела до понад 355 тис. жертв серед власних солдатів та масових страждань серед цивільного населення", - зауважив він.
На його думку, на посаду міністра оборони Росії необхідна людина, яка б змогла припинити війну в Україні.
"Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю згубну спадщину і припинив вторгнення, але все, що вони отримають, - це ще одну маріонетку Путіна", - констатував Шаппс.
- 12 травня Сергій Шойгу пішов з посади керівника міністерства оборони Росії.
- За оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та майбутньої конфронтації з НАТО.
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