"Чергова маріонетка Путіна": у Британії відреагували на заміну Шойгу Бєлоусовим

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Сергій Шойгу керував незаконною кампанією в Україні, яка призвела до понад 355 тис. жертв серед власних солдатів та масових страждань серед цивільного населення", - зауважив він.

На його думку, на посаду міністра оборони Росії необхідна людина, яка б змогла припинити війну в Україні.

"Росії потрібен міністр оборони, який би виправив цю згубну спадщину і припинив вторгнення, але все, що вони отримають, - це ще одну маріонетку Путіна", - констатував Шаппс.