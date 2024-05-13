У ISW проаналізували, чому Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

"Ці перестановки на високому рівні після президентських виборів в Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази (ОПБ) для підтримки затяжної війни в Україні й, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО", - заявили аналітика з ISW.

Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії є "значним кроком у зусиллях Путіна створити всі економічні умови для затяжної війни", оскільки той, попри відсутність бойового досвіду, працював у галузі економічного аналізу та прогнозування у 1981-2006 роках після чого став міністром економічного розвитку Росії у 2012-2013 роках.

Потім Бєлоусов обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра з 2020 року до свого нового призначення у 2024 році.

Кілька російських інсайдерських джерел заявили, що призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ свідчить про те, що Путін серйозно стурбований рівнем корупції та нецільовим використанням коштів у російській армії.

За словами неназваний російського федерального чиновника, на новій посаді Бєлоусов працюватиме над тим, щоб "грамотно організувати роботу і логістичні процеси, забезпечити необхідне виробництво і постачання, зорієнтувати економіку на "спеціальну військову операцію" і вичавити технологічний максимум з оборонної промисловості".