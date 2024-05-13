У ISW проаналізували, чому Путін зняв Шойгу з посади міністра оборони
За оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря Ради безпеки замість Миколи Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та майбутньої конфронтації з НАТО
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
"Ці перестановки на високому рівні після президентських виборів в Росії переконливо свідчать про те, що Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази (ОПБ) для підтримки затяжної війни в Україні й, можливо, підготовки до майбутньої конфронтації з НАТО", - заявили аналітика з ISW.
Згідно з оцінкою американського Інституту вивчення війни, призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони Росії є "значним кроком у зусиллях Путіна створити всі економічні умови для затяжної війни", оскільки той, попри відсутність бойового досвіду, працював у галузі економічного аналізу та прогнозування у 1981-2006 роках після чого став міністром економічного розвитку Росії у 2012-2013 роках.
Потім Бєлоусов обіймав посаду першого віце-прем'єр-міністра з 2020 року до свого нового призначення у 2024 році.
Кілька російських інсайдерських джерел заявили, що призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони РФ свідчить про те, що Путін серйозно стурбований рівнем корупції та нецільовим використанням коштів у російській армії.
За словами неназваний російського федерального чиновника, на новій посаді Бєлоусов працюватиме над тим, щоб "грамотно організувати роботу і логістичні процеси, забезпечити необхідне виробництво і постачання, зорієнтувати економіку на "спеціальну військову операцію" і вичавити технологічний максимум з оборонної промисловості".
- 12 травня Сергій Шойгу пішов з посади керівника міністерства оборони Росії.
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