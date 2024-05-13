У США помер чоловік, якому вперше у світі пересадили свинячу нирку

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловікові, на ім'я Річард Слейман, пересадили нирку в Массачусетській лікарні в березні цього року. Планувалося, що орган прослужить йому щонайменше два роки.

Трансплантологи заявили, що глибоко засмучені смертю Слеймана і що вони не мають жодних ознак того, що чоловік помер в результаті трансплантації.

У своїй заяві родина Слеймана подякувала лікарям.

"Їхні величезні зусилля, спрямовані на проведення ксенотрансплантації, подарували нашій родині ще сім тижнів із Ріком, і наші спогади, зроблені за цей час, залишаться в наших умах і серцях", - йдеться в заяві.

За їхніми словами, Слейман погодився на операцію частково для того, щоб дати надію тисячам людей, які потребують трансплантації.