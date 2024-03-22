У США людині вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку
Американські хірурги вперше у світі пересадили живій людині генетично модифіковану нирку свині. Операція пройшла успішно
Про це повідомляє The Telegraph.
Як зазначили учені, нирка зазнала 69 генетичних змін, щоб зробити її менш схожою на свинячу і безпечнішою для людини.
Процедура відбулася в США 16 березня, тривала чотири години й пройшла успішно, а сам пацієнт - Річард Слейман, якому раніше вже пересаджували людську нирку, за словами лікарів, швидко відновлюється.
Як перша людина, яка пройшла таку процедуру, він перебуває під пильним наглядом. Його прогноз залишається невідомим.
У трьох попередніх експериментах, які проводилися на людях з мертвим мозком, пересаджені свинячі нирки протрималися 77 годин, 7 днів і 32 дні.
"Ми вдячні пацієнтові за його мужній внесок у розвиток науки про трансплантацію, - заявив Майкл Кертіс, генеральний директор eGenesis, компанії, яка виростила генетично модифіковану свиню, що надала орган для операції. - Це новий рубіж у медицині, який демонструє потенціал генної інженерії для зміни життя мільйонів пацієнтів у всьому світі, які страждають від ниркової недостатності".
- У вересні минулого року у Сполучених Штатах хірурги пересадили серце свині чоловікові. Він став другим пацієнтом у світі, якому зробили таку операцію. Через два дні чоловік вже почав жартувати й міг сидіти в кріслі.
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