У США людині вперше пересадили генетично модифіковану свинячу нирку

Про це повідомляє The Telegraph.

Як зазначили учені, нирка зазнала 69 генетичних змін, щоб зробити її менш схожою на свинячу і безпечнішою для людини.

Процедура відбулася в США 16 березня, тривала чотири години й пройшла успішно, а сам пацієнт - Річард Слейман, якому раніше вже пересаджували людську нирку, за словами лікарів, швидко відновлюється.

Як перша людина, яка пройшла таку процедуру, він перебуває під пильним наглядом. Його прогноз залишається невідомим.

У трьох попередніх експериментах, які проводилися на людях з мертвим мозком, пересаджені свинячі нирки протрималися 77 годин, 7 днів і 32 дні.

"Ми вдячні пацієнтові за його мужній внесок у розвиток науки про трансплантацію, - заявив Майкл Кертіс, генеральний директор eGenesis, компанії, яка виростила генетично модифіковану свиню, що надала орган для операції. - Це новий рубіж у медицині, який демонструє потенціал генної інженерії для зміни життя мільйонів пацієнтів у всьому світі, які страждають від ниркової недостатності".