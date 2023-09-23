У США хірурги провели другу в історії трансплантацію серця свині чоловікові

Про це повідомляє Medicalxpress.

За словами лікарів Університету Меріленда, 58-річному ветерану військово-морського флоту загрожувала смерть від серцевої недостатності, але інші проблеми зі здоров’ям означали, що він не мав права на традиційну трансплантацію серця. Тому лікарі штату Меріленд пересадили чоловікові серце свині, щоб продовжити йому життя.

"Це просто неймовірне відчуття - бачити, як це свиняче серце працює в організмі людини", - сказав доктор Мухаммад Мохіуддін, експерт із ксенотрансплантації штату Меріленд.

Хоча наступні кілька тижнів будуть критичними, лікарі в захваті від реакції організма Фосетта на орган свині.

Та ж команда штату Меріленд минулого року здійснила першу в світі трансплантацію генетично модифікованого свинячого серця іншій вмираючій людині, Девіду Беннету, який прожив лише два місяці.

Спроби трансплантації органів від тварини до людини були невдалими протягом десятиліть, оскільки імунна система людей негайно знищувала чужорідну тканину. Тепер вчені знову намагаються використовувати геннні модифікації на свинях, щоб зробити їхні органи більш схожими на людські.

Свиняче серце, надане компанією Revivicor із Блексбурга, штат Вірджинія, має 10 генетичних модифікацій — видалення деяких генів свині та додавання деяких людських, щоб зробити його більш прийнятним для імунної системи людини.