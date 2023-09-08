Учені планують використовувати ембріони свиней для вирощування донорських нирок для людей
Китайські вчені виростили нирки, які містять людські клітини, в ембріонах свиней. Це може допомогти усунути проблему нестачі донорських органів у світі
Про це пише Cell Stem Cell.
Учені Гуанчжоуського інституту біомедицини та охорони здоров’я пояснили суть нового підходу: він допомагає підвищити інтеграцію клітин людини у тканини реципієнта і таким чином дає змогу вирощувати органи людини у свиней.
Новий підхід передбачає використання свиней як інкубаторів для вирощування та культивування людських органів. Це відрізняється від нещодавніх проривів у США, де генетично модифіковані свинячі нирки та навіть серце помістили всередину людини.
Модифікація генів
Учені видалили у клітинах ембріону свині два гени, необхідні для формування нирок, створивши так звану нішу. Потім додали спеціально підготовлені людські стовбурові клітини (вони мають потенціал для розвитку будь-якого типу клітин) і заповнили цю нішу.
Перед тим, як імплантувати свиноматкам ембріони, їх вирощували у пробірках з речовинами, які живили клітини людини та свині. Загалом науковці пересадили 1820 ембріонів 13 сурогатним свиноматкам, але вагітність переривали на 25 -й або 2-й день, щоб оцінити ефективність експерименту.
За результатами дослідження, 5 ембріонів мали нирки, які були функціонально нормальними для їхньої стадії розвитку, також починали розвиватися сечоводи.
Учені підрахували, що вони містили 50%-60% клітин людини.
Фото: Cell Stem Cell"Ми побачили небагато людських нейронних клітин лише в головному та спинному мозку, проте у статевому відділі жодних людських клітин не було", - говорять дослідники.
Вони додають, що хоча цей підхід є першою успішною спробою виростити у свиней цілі органи, що містять людські клітини, частка таких клітин у створених нирках усе ще недостатньо висока. Суттєвою перешкодою є те, що в нирках залишаються судинні клітини свині, які можуть викликати відторгнення, якщо орган пересадити людині.
Однак учені планують продовжувати роботу над вирощуванням нирок, а також інших людських органів у свиней, таких як серце та підшлункова залоза.
- Команда науковців стверджує, що створила модель ембріона за допомогою стовбурових клітин, без використання яйцеклітин та сперматозоїдів.
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