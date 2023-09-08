Учені планують використовувати ембріони свиней для вирощування донорських нирок для людей

Про це пише Cell Stem Cell.

Учені Гуанчжоуського інституту біомедицини та охорони здоров’я пояснили суть нового підходу: він допомагає підвищити інтеграцію клітин людини у тканини реципієнта і таким чином дає змогу вирощувати органи людини у свиней.

Новий підхід передбачає використання свиней як інкубаторів для вирощування та культивування людських органів. Це відрізняється від нещодавніх проривів у США, де генетично модифіковані свинячі нирки та навіть серце помістили всередину людини.

Модифікація генів

Учені видалили у клітинах ембріону свині два гени, необхідні для формування нирок, створивши так звану нішу. Потім додали спеціально підготовлені людські стовбурові клітини (вони мають потенціал для розвитку будь-якого типу клітин) і заповнили цю нішу.

Перед тим, як імплантувати свиноматкам ембріони, їх вирощували у пробірках з речовинами, які живили клітини людини та свині. Загалом науковці пересадили 1820 ембріонів 13 сурогатним свиноматкам, але вагітність переривали на 25 -й або 2-й день, щоб оцінити ефективність експерименту.

За результатами дослідження, 5 ембріонів мали нирки, які були функціонально нормальними для їхньої стадії розвитку, також починали розвиватися сечоводи.

Учені підрахували, що вони містили 50%-60% клітин людини.

Фото: Cell Stem Cell

"Ми побачили небагато людських нейронних клітин лише в головному та спинному мозку, проте у статевому відділі жодних людських клітин не було", - говорять дослідники.

Вони додають, що хоча цей підхід є першою успішною спробою виростити у свиней цілі органи, що містять людські клітини, частка таких клітин у створених нирках усе ще недостатньо висока. Суттєвою перешкодою є те, що в нирках залишаються судинні клітини свині, які можуть викликати відторгнення, якщо орган пересадити людині.

Однак учені планують продовжувати роботу над вирощуванням нирок, а також інших людських органів у свиней, таких як серце та підшлункова залоза.