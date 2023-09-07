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Вчені вперше створили ембріон, схожий до людського, без використання сперми та яйцеклітини

7 вересня, 2023 четвер
03:36
Наука наука, технології, суспільство, світ

Команда науковців стверджує, що створила модель ембріона за допомогою стовбурових клітин, без використання яйцеклітин та сперматозоїдів

Він схожий на хрестоматійний приклад справжнього 14-денного ембріона, йдеться у дослідженні Інституту Вейцмана в Ізраїлі, пише The Guardian.

"Це перша модель ембріона, яка має структурну організацію компартментів і морфологічну подібність до людського ембріона на 14-й день", – сказав керівник дослідження та професор Джейкоб Ханна.

Хоча мізерні структури не ідентичні людським ембріонам, дослідники сподіваються, що незабаром удосконалять їх, щоб вивчити ранні стадії розвитку людини та невідомі причини викиднів.

Вчені зазначають, що ця модель також може допомогти в експериментах ймовірного впливу ліків на справжні людські ембріони. Це важливо через те, що вагітні жінки зазвичай не беруть участі в таких випробуваннях, та лікарям все ще не відомо про побічні ефекти деяких препаратів.

Науковці взяли "наївні" (не диференційовані) стовбурові клітини. 120 із цих клітин змішали в точному співвідношенні. Вони спонтанно почали збиратися в структуру, яка нагадує людський ембріон, але не ідентична йому. Цей ембріон навіть виділяв гормони, які показали позитивний тест на вагітність у лабораторії.

Але дослідники наголошують, що було б неетично, незаконно та фактично неможливо досягти вагітності за допомогою цих моделей ембріонів. Тобто ембріон неможливо успішно імплантувати в слизову оболонку матки.

  • Нагадаємо, у кінці серпня вчені повідомили, що виявили у голих сліпаків ген, який може допомогти людям жити довше.
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