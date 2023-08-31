Учені виявили у голих сліпаків ген, який може допомогти людям жити довше
Учені зі США з’ясували, що ген голих сліпаків, який виробляє спеціальну хімічну речовину, може бути відповідальний за їхнє довголіття і стійкість до хвороб
Про це інформує ScienceAlert.
Голі сліпаки - це дивовижні тварини, які можуть жити до 40 років, не хворіти на рак і витримувати надзвичайні умови. Учені з Університету Рочестера перенесли цей ген в мишей і спостерігали, як вони жили на 4,4% довше, ніж звичайні миші. Крім того, трансгенні миші були краще захищені від різних видів онкології, запалень і старіння.
Ген називається гіалуронансинтаза 2 (HAS2 - hyaluranon synthase 2) і виробляє велику кількість високомолекулярної гіалуронової кислоти (HMW-HA), яка регулює імунну систему і захищає від окисного стресу. Вчені вважають, що ця речовина може бути ключем до поліпшення тривалості життя і здоров’я не тільки голих сліпаків, але й інших ссавців, включаючи людей.
"Наше дослідження дає принциповий доказ того, що унікальні механізми довголіття, які еволюціонували у довгоживучих видів ссавців, можуть бути експортовані для поліпшення тривалості життя інших ссавців", - сказав біологиня Вера Горбунова.
Вона додала, що наступна мета - передати цю користь людям. Однак це займе час і потребує подальших досліджень. Поки що ми можемо тільки захоплюватися надзвичайними здатностями голих сліпаків і надихатися їх прикладом.
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