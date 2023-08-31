Учені виявили у голих сліпаків ген, який може допомогти людям жити довше

Про це інформує ScienceAlert.

Голі сліпаки - це дивовижні тварини, які можуть жити до 40 років, не хворіти на рак і витримувати надзвичайні умови. Учені з Університету Рочестера перенесли цей ген в мишей і спостерігали, як вони жили на 4,4% довше, ніж звичайні миші. Крім того, трансгенні миші були краще захищені від різних видів онкології, запалень і старіння.

Ген називається гіалуронансинтаза 2 (HAS2 - hyaluranon synthase 2) і виробляє велику кількість високомолекулярної гіалуронової кислоти (HMW-HA), яка регулює імунну систему і захищає від окисного стресу. Вчені вважають, що ця речовина може бути ключем до поліпшення тривалості життя і здоров’я не тільки голих сліпаків, але й інших ссавців, включаючи людей.

"Наше дослідження дає принциповий доказ того, що унікальні механізми довголіття, які еволюціонували у довгоживучих видів ссавців, можуть бути експортовані для поліпшення тривалості життя інших ссавців", - сказав біологиня Вера Горбунова.

Вона додала, що наступна мета - передати цю користь людям. Однак це займе час і потребує подальших досліджень. Поки що ми можемо тільки захоплюватися надзвичайними здатностями голих сліпаків і надихатися їх прикладом.