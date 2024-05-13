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Головна Культура Американський тур Дженніфер Лопес може стати провальним, вартість квитків знизили до $10

Американський тур Дженніфер Лопес може стати провальним, вартість квитків знизили до $10

13 травня, 2024 понедiлок
12:21
Культура На фото: Дженніфер Лопес
Зміст

Компанія Live Nation, промоутер туру Дженніфер Лопес, пропонує зірці скасувати всі 30 концертів через погану продаваність квитків, експерти пояснили, з чим це повʼязано

Про це пише Daily Mail.

26 червня має розпочатися тур Північною Америкою 54-річної попзірки Дженніфер Лопес на підтримку її дев'ятого студійного альбому This is Me... Now. Утім за місяць до старту туру організатори пропонують скасувати всі 30 концертів, щоб уникнути незручної ситуації, якщо стадіони, на яких планує виступити американська співачка, виявляться наполовину порожніми.

За даними квиткового оператора Ticketmaster, продажі квитків все ще низькі, і вільними залишаються цілі блоки місць. При цьому вартість квитків складає лише $10.

За даними джерел видання, промоутер туру Live Nation кілька тижнів тому пропонував скасувати всі 30 шоу, але Дженніфер Лопес відмовилася від цього. Інші інсайдери повʼязують відсутність інтересу аудиторії до туру This is Me... Now із його темою. Менеджерка співачки Бенні Медіна, яка працює з нею з 1999 року, запропонувала Лопес створити її останній альбом This Is Me.. Now та розповісти про відновлення її стосунків із Беном Аффлеком через 20 років після їхнього розлучення. Утім джерела припускають, що фанати Лопес перенаситилися історією Бенніфер.

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"Джей Ло занадто оголена і занадто багато виставляє себе. Спочатку це було її заміжжя, потім нескінченний медовий місяць, потім фільм, а потім випуск альбому. Вона відчула потребу розповісти історію свого кохання з Беном в документальному фільмі "Найвеличніша історія кохання, яку ніколи не розповідали". І тепер Бенні дозволила їй поїхати у великий тур. Це просто забагато", - пояснив інсайдер.

Компанія Аффлека та Метта Деймона Artists Equity профінансувала документальний фільм, а Лопес сама профінансувала інший свій фільм This Is Me…Now: A Love Story за $20 млн.

Колишній публіцист Лопес, Роб Шутер, висловив подібну думку.

"Дженніфер завжди була генієм маркетингу та PR, але її найбільший прорахунок полягає в тому, що вона вважає, що світ все ще цікавиться історією кохання Бена та Дженніфер", — додав він.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися 16 липня 2021 року в Лас-Вегасі. За місяць вони організували другу весільну церемонію.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
США
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