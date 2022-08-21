Дженніфер Лопес і Бен Аффлек відсвяткували весілля. У мережі з’явилися фото

Про це пише Sky news.

Їхнє друге весілля відбулося в суботу, 20 серпня, в особняку актора і режисера Аффлека в Джорджії. 53-річна Лопес одягла на церемонію сукню Ralph Lauren з довгим шлейфом і фатою, Аффлек був в білому смокінгу, чорних штанах і з чорним метеликом.

ЗМІ повідомляють, що вони прибули на аеродром неподалік від місця весілля на борту приватного літака.

На церемонії були присутні діти Лопес від шлюбу з Марком Ентоні – близнюки Макс та Еммі. А також діти Аффлека від шлюбу з Дженніфер Гарнер – доньки Вайолет, Серафіна та син Семюел. Серед гостей можна було помітити акторів Метта Деймона, Джейсона Мьюза, режисера Кевіна Сміта та інших.

На кадрах зі святкування пара позує для весільних фотографій на мосту в маєтку Аффлека, а також біля сходів біля особняка.





В суботу, 16 липня, пара отримала свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, штат Невада. На документах вказано їхні повні імена: Бенджамін Ґіза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес.

Лопес і Аффлек вперше були заручені в 2002 році, згодом розлучилися в 2004 році. Кожен з них одружився. Лопес вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні і народила від нього близнюків. Аффлек одружився з актрисою Дженніфер Гарнер, і у них було троє дітей. Пара знову зійшлась у 2021 році та заручилися на початку 2022 року.

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