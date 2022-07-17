Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі

Про це повідомляє TMZ.

"Бен Аффлек і Дженніфер Лопес отримали дозвіл на шлюб в окрузі Кларк, штат Невада. Ліцензія вказана на їхні офіційні імена, Бенджамін Ґіза Аффлек і Дженніфер Лінн Лопес. Джерело, близьке до пари, підтвердило, що вони насправді офіційно одружені", - йдеться у повідомленні.

Лопес і Аффлек вперше були заручені в 2002 році, згодом розлучилися в 2004 році. Кожен з них одружився. Лопес вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні і народила від нього близнюків. Аффлек одружився з актрисою Дженніфер Гарнер, і у них було троє дітей. Пара знову зійшлась у 2021 році та заручилися на початку 2022 року.

Видання повідомляє, що раніше вони разом шукали будинок. Наразі пара оселилася в маєтку в Беверлі-Хіллз.

Минулого місяця автомобіль Дженніфер був помічений у величезному маєтку в Беверлі-Хіллз. За межами маєтку також було 4 вантажівки, а також вантажівки для перевезення були в будинках Бена та Джен в районі Лос-Анджелеса. Будинок, який вони придбали, не виставлявся на продаж. Журналісти повідомляють, що пара його купила за 60 мільйонів доларів. Раніше ним володіли Денні Девіто та Реа Перлман.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb