Дженніфер Лопес і Бен Аффлек одружилися в Лас-Вегасі
В суботу, 16 липня, пара отримала свідоцтво про шлюб в окрузі Кларк, штат Невада. На документах вказано їхні повні імена: Бенджамін Ґіза Аффлек та Дженніфер Лінн Лопес
Про це повідомляє TMZ.
"Бен Аффлек і Дженніфер Лопес отримали дозвіл на шлюб в окрузі Кларк, штат Невада. Ліцензія вказана на їхні офіційні імена, Бенджамін Ґіза Аффлек і Дженніфер Лінн Лопес. Джерело, близьке до пари, підтвердило, що вони насправді офіційно одружені", - йдеться у повідомленні.
Лопес і Аффлек вперше були заручені в 2002 році, згодом розлучилися в 2004 році. Кожен з них одружився. Лопес вийшла заміж за музиканта Марка Ентоні і народила від нього близнюків. Аффлек одружився з актрисою Дженніфер Гарнер, і у них було троє дітей. Пара знову зійшлась у 2021 році та заручилися на початку 2022 року.
Видання повідомляє, що раніше вони разом шукали будинок. Наразі пара оселилася в маєтку в Беверлі-Хіллз.
Минулого місяця автомобіль Дженніфер був помічений у величезному маєтку в Беверлі-Хіллз. За межами маєтку також було 4 вантажівки, а також вантажівки для перевезення були в будинках Бена та Джен в районі Лос-Анджелеса. Будинок, який вони придбали, не виставлявся на продаж. Журналісти повідомляють, що пара його купила за 60 мільйонів доларів. Раніше ним володіли Денні Девіто та Реа Перлман.
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