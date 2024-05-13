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Окупанти на Луганщині втратили стратегічні запаси пального після займань на двох НПЗ, - ОВА

13 травня, 2024 понедiлок
09:36
Війна з Росією вибухи на російських НПЗ
Зміст

В окупованій Росією Луганській області спостерігається напружена ситуація з доставленням пального. Після займань на двох нафтопереробних заводах стратегічного запасу вже немає

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, тепер нестачу пального у загарбників відчутно ще більше. Проте поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, хоч і не відповідають поточним потребам.

"І стратегічного запасу вже немає", - наголосив Лисогор.

  • Нагадаємо, уночі п'ятниці, 10 травня, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася пожежа на місцевій нафтобазі.
Теги:
Україна
Росія
Луганщина
нафта
окупанти
нафтобаза
Економіка
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