Окупанти на Луганщині втратили стратегічні запаси пального після займань на двох НПЗ, - ОВА
В окупованій Росією Луганській області спостерігається напружена ситуація з доставленням пального. Після займань на двох нафтопереробних заводах стратегічного запасу вже немає
Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Після двох займань на нафтобазах у Луганську та Ровеньках окупанти лишилися можливості накопичувати і зберігати значний об'єм продуктів переробки нафти в одному місці", - йдеться у повідомленні.
За словами голови ОВА, тепер нестачу пального у загарбників відчутно ще більше. Проте поставки пального росіянами до окупованої Луганщини не припиняються, хоч і не відповідають поточним потребам.
"І стратегічного запасу вже немає", - наголосив Лисогор.
- Нагадаємо, уночі п'ятниці, 10 травня, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області сталася пожежа на місцевій нафтобазі.
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