Microsoft планує інвестувати €4 млрд у хмарні сервіси та служби ШІ у Франції
Корпорація Microsoft планує виділити €4 млрд на створення французьких хмарних сервісів та інфраструктури штучного інтелекту
Про це повідомляє Bloomberg.
Зауважується, що американська фірма оголосила про значні витрати на галузь штучного інтелекту, а також про наміри допомогти навчити мільйон людей і підтримати до 2027 року 2,5 тис. стартапів.
"Оголошення Microsoft є частиною саміту президента Емманюеля Макрона "Обирай Францію", метою якого є залучення іноземних компаній і перетворення Франції на фінансовий центр для Європейського Союзу", - додають у Bloomberg.
Водночас наголошується, що на початку 2024 року Microsoft оголосила про партнерство з паризьким стартапом Mistral AI, що конкурує з OpenAI, та інвестувала в нього €15 млн.
- 8 травня стало відомо, що корпорація Microsoft відкриє в американському штаті Вісконсін високотехнологічний дата-центр, вартість якого становить $3,3 млрд
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