Microsoft планує інвестувати €4 млрд у хмарні сервіси та служби ШІ у Франції

Про це повідомляє Bloomberg.

Зауважується, що американська фірма оголосила про значні витрати на галузь штучного інтелекту, а також про наміри допомогти навчити мільйон людей і підтримати до 2027 року 2,5 тис. стартапів.

"Оголошення Microsoft є частиною саміту президента Емманюеля Макрона "Обирай Францію", метою якого є залучення іноземних компаній і перетворення Франції на фінансовий центр для Європейського Союзу", - додають у Bloomberg.

Водночас наголошується, що на початку 2024 року Microsoft оголосила про партнерство з паризьким стартапом Mistral AI, що конкурує з OpenAI, та інвестувала в нього €15 млн.