Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії збираються у Вільнюсі: обговорять підтримку України

Про це у соцмережі X повідомила прем'єр-міністерка Естонії.

З-поміж іншого прем'єрки обговорять підтримку України.

"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", - зазначила Кая Каллас.

Напередодні три прем'єрки провели зустріч у Ризі, де також був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.