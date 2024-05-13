Прем’єрки Литви, Латвії та Естонії збираються у Вільнюсі: обговорять підтримку України
У понеділок, 13 травня, прем’єр-міністерки Естонії Кая Каллас, Латвії Евіка Сіліня та Литви Інґріда Шимоніте проведуть зустріч у Вільнюсі
Про це у соцмережі X повідомила прем'єр-міністерка Естонії.
З-поміж іншого прем'єрки обговорять підтримку України.
"У фокусі уваги будуть підтримка України, європейська безпека та сполученість. Завжди добре часто бачити близьких друзів", - зазначила Кая Каллас.
Напередодні три прем'єрки провели зустріч у Ризі, де також був присутній канцлер Німеччини Олаф Шольц.
- Тим часом, 12 травня, у Литві відбулися вибори президента. Литовці обирали між вісьмома кандидатами. Попри значний відрив від конкурентів чинного президента Гітанаса Науседи, в країні все ж відбудеться другий тур виборів.
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