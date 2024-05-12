У Литві проходять президентські вибори: кандидати, які лідирують, обіцяють протистояти Росії в разі її нападу

Про це повідомляє Reuters.

Виборчі дільниці закриваються о 20:00 за місцевим часом (17:00 за Гринвічем), результати очікуються після півночі. Якщо жоден з кандидатів не набере більше ніж 50% голосів, що ймовірно згідно з опитуваннями громадської думки, повторне голосування відбудеться 26 травня.

Чинний президент Литви 59-річний Науседа, колишній старший економіст у провідному банку, має підтримку 29% виборців, показало нещодавнє опитування Delfi/Spinter Tyrimai. Його найсильнішим суперником є ​​49-річна прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, єдина жінка, яка балотується, її підтримують 14%.

Виборці в усьому регіоні стурбовані тим, що колишні радянські республіки, які входять до складу Балтії, тепер члени НАТО та Європейського Союзу, можуть стати цілями російської агресії в майбутньому.

Опитування ELTA/Baltijos Tyrimai показало, що більш ніж половина литовців вважають напад Росії можливим або навіть дуже ймовірним. У березні литовська розвідка заявила, що Росія на шляху посилення свого військового потенціалу вздовж кордону з НАТО.

Більшість кандидатів, які балотуються на виборах, включаючи Шимоніте та Науседу, повідомили, що обидва тримають запаси їжі вдома напоготові на випадок військового конфлікту.

"Я роблю все можливе, щоб переконатися, що це не знадобиться", — сказав Науседа під час теледебатів.

І Науседа, і Шимоніте підтримують збільшення витрат на оборону до принаймні 3% ВВП Литви з 2,75%, запланованих на цей рік, для оплати модернізації армії та інфраструктури для підтримки бригади німецьких військ та їхніх сімей, які будуть розгорнуті в Литві та боєздатні з 2027 року.

Погоджуючись з політикою щодо Росії, два головні кандидати розходяться в таких питаннях, як одностатеві цивільні партнерства, проти яких виступає Науседа, і мають історію гострих суперечок і відмови говорити одне з одним.

Довідково. Президент Литви керує збройними силами та вищим органом політики оборони та національної безпеки, а також представляє країну на самітах Європейського Союзу та НАТО.

У тандемі з урядом президент визначає зовнішню політику та політику безпеки, може накладати вето на закони та має право голосу в призначенні ключових посадових осіб, таких як судді, головний прокурор, начальник оборони та голова центрального банку.

У 2019 році Науседа виграв другий тур президентських виборів проти Шимоніте, колишньої міністерки фінансів, набравши 66% голосів.

Шимоніте також стикається з важким випробуванням на загальних виборах у жовтні цього року, оскільки урядові партії поступаються в опитуваннях.