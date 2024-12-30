МЗС Словаччини обурили слова Зеленського про "відкриття другого енергетичного фронту"
У неділю, 29 грудня, міністерство закордонних справ Словаччини відреагувало на заяву президента України Володимира Зеленського, в якій він стверджував, що "Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України"
Про це інформує міністерство закордонних справ Словаччини.
МЗС Словаччини обурили слова Зеленського про "відкриття другого енергетичного фронту"
У неділю, 29 грудня, міністерство закордонних справ Словаччини відреагувало на заяву Зеленського стосовно того, що "Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України"
У відомстві зазначили, що уважно стежать за комунікаціями української сторони і вважають заяви, зроблені стосовно прем'єра Словаччини Роберта Фіцо, перебільшеними.
"Ми відкидаємо будь-які нісенітниці про відкриття другого енергетичного фронту, про який безпідставно вигадує президент України Володимир Зеленський, а також про якийсь уявний альянс з Володимиром Путіним", - йдеться у повідомленні.
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В МЗС наголосили, що словацький уряд поставив перед собою мету посилення енергетичної співпраці між Словаччиною та Україною, що стало одним із пріоритетів у їхній дорожній карті.
"Від початку конфлікту ми допомагали і будемо продовжувати допомагати беззахисному народу України в гуманітарному плані, в межах наших можливостей. Також наш партнер, Міністерство закордонних справ України, не повинен випускати з уваги той факт, що російський газ, який розподіляється через їхню територію, приносить високі і значні доходи Україні, яка їх дуже потребує. Ми чудово розуміємо, що вони наражаються на довготривалий військовий конфлікт, але саме тому їм не варто створювати собі нових ворогів і фабрикувати появу якогось другого фронту, адже держави-члени Європейського Союзу, в тому числі і Словаччина, підтримують Україну та її народ", - додали у відомстві.
- Роберт Фіцо у відеозверненні 27 грудня погрожував, що з 1 січня його країна може припинити постачання електроенергії до України через відмову від транзиту російського газу.
- Президент України Володимир Зеленський прокоментував його погрози, заявивши, що ймовірно, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт.
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