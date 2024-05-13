Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

"Це їхнє право, якщо хочуть (вирішити питання України, - ред.) на полі бою - буде на полі бою", - заявив він, додавши, що Росія готова до цього.

Водночас, як стверджують у виданні, у Кремлі неодноразово підкреслювали, що нібито ніколи не відмовлялися від переговорів з українською владою.

Однак, за словами речника Путіна Дмитра Пєскова, "зараз для цього немає передумов, оскільки рух до миру виключається й Україною, і колективним Заходом". Він наголосив, що ситуація може змінитися тільки за умови врахування нових реалій та дотримання вимог Москви.