Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
У понеділок, 13 травня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що в разі, якщо Захід хоче розв'язати питання України на полі бою, Росія буде готова до цього
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
"Це їхнє право, якщо хочуть (вирішити питання України, - ред.) на полі бою - буде на полі бою", - заявив він, додавши, що Росія готова до цього.
Водночас, як стверджують у виданні, у Кремлі неодноразово підкреслювали, що нібито ніколи не відмовлялися від переговорів з українською владою.
Однак, за словами речника Путіна Дмитра Пєскова, "зараз для цього немає передумов, оскільки рух до миру виключається й Україною, і колективним Заходом". Він наголосив, що ситуація може змінитися тільки за умови врахування нових реалій та дотримання вимог Москви.
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У понеділок, 22 квітня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що військова підтримка України з боку Заходу поставила його на межу прямого зіткнення з РФ.
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