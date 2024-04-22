Лавров заявив, що Захід "балансує на межі прямого зіткнення ядерних держав"

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства РФ.

"Сьогодні США та їхні НАТОвські сателіти, як і раніше, одержимі ідеєю завдати Росії "стратегічної поразки", готові й надалі стримувати нашу країну до "останнього українця". При цьому західники небезпечно балансують на межі прямого військового зіткнення ядерних держав, що загрожує катастрофічними наслідками", - заявив він на Московській конференції з нерозповсюдження.

Лавров наголосив, що "трійка західних ядерних держав", ймовірно, маючи на увазі США, Францію та Велику Британію, які є постійними партнерами України, є головними ініціаторами провокаційних кроків, які, на думку Росії, провокують "серйозні стратегічні ризики, що ведуть до підвищення рівня ядерної небезпеки".

"Очолюваний США "колективний Захід" цинічно поєднує цілеспрямований демонтаж збалансованих і рівноправних угод, що заважали Вашингтону, з просуванням відверто "шулерських" схем, що створюють переваги для американської сторони", - додав він.

За його словами, головною метою Заходу є "домогтися односторонньої військової переваги завдяки новим обмеженням на ядерні арсенали опонентів".

"В умовах тотальної гібридної війни, яку ведуть проти нас, жодного підґрунтя для діалогу зі Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями та загалом із питань стратегічної стабільності не існує", - підсумував Лавров.