Через геомагнітну бурю в Україні на вихідних спостерігали північне сяйво. Фото
Протягом вихідних українці в багатьох областях нашої держави могли спостерігати рідкісне полярне сяйво. Таке явище спричинила сильна геомагнітна буря
Фото з північним сяйвом опублікували низка Telegram-каналів та користувачів соцмережі Х з багатьох областей України.
Науковці NASA пояснили, що північне сяйво виникає внаслідок корональних викидів маси, або вибухів плазми та магнітного матеріалу, що вилітають із Сонця, зіштовхуючись із магнітним полем Землі. Коли ці викиди, відомі як КВМ, вдаряються в наше магнітне поле, струми спрямовують частинки до Північного і Південного полюсів.
Так, у ніч на суботу, 11 травня, та у ніч на понеділок, 13 травня, українці у багатьох областях нашої держави бачили рідкісне для нас північне сяйво.
Це явище спостерігали на Чернігівщині, передає місцевий Telegram-канал Труха Чернігів.
"До цього його бачили в ніч проти 3 травня. Таке незвичне атмосферне явище – це наслідок сонячної бурі", - йдеться у повідомленні.
Про північне сяйво також повідомляв Одеський гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського морів.
Про північне сяйво у ніч на 11 травня на Закарпатті повідомляє Суспільне Ужгород.
"Приблизно о 1-й та 2-й годині ночі появу північного сяйва зафіксували у мікрорайоні БАМ", - зазначають у виданні.
Також про це рідкісне явище на Донеччині, Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині та низці інших областей пишуть користувачі у соціальній мережі Х.
- 10 травня науковці з американського Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) попередили про надзвичайно сильну геомагнітну бурю, що може спричинити північне сяйво й порушити зв'язок цими вихідними.
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