Випередивши коронацію Чарльза ІІІ: Євробачення-2023 від імені України отримало премію BAFTA

Про це йдеться на сайті Премії.

У неділю, 12 травня, у Королівському фестивальному залі в Лондоні пройшла церемонія вручення телевізійної премії Британської академії кіно- та телевізійних мистецтв (BAFTA), яку провели Роб Беккет і Ромеш Ранганатан. Пісенний конкурс "Євробачення-2023", який від імені України приймала Велика Британія, переміг у номінації "Найкраще шоу в прямому ефірі". Українське Євробачення змагалося з коронаційним концертом Чарльза ІІІ та Королівським фестивалем пам’яті Британського легіону.

Нагороду отримала одна з ведучих шоу Ганна Ваддінґем. Разом з командою британського мовника BBC нагороду на сцені отримувала й українська співачка Юлія Саніна, яка була співведучою конкурсу.

"Українсько-британське Євробачення-2023 отримало нагороду у номінації "Найкраще шоу у прямому ефірі" від головної телевізійної премії Сполученого Королівства Великої Британії BAFTA Television Awards. Для мене було великою честю розділити цей вечір з командою BBC", - прокоментувала Саніна в instagram.

Євробачення минулого року пройшло в Ліверпулі від імені України та з залученням української команди й артистів. Спільно з BBC, мовником-організатором торішнього шоу, над реалізацією конкурсу працювала команда "Суспільного мовлення" на чолі з головою делегації України на Євробаченні Оксаною Скибінською, креативним директором Євробачення-2023 від України Германом Нєновим та виконавчою продюсеркою групи з реалізації проєкту "Євробачення" Тетяною Семеновою.

28 квітня Євробачення-2023 отримало дві нагороди премії BAFTA TV Craft Awards у номінаціях "Режисер: Мультикамера" (Director: Multi-Camera) та "Виробнича команда розважального шоу" (Entertainment Craft Team).

У березні шоу "Євробачення-2023" отримало нагороди від Королівського телевізійного товариства (Royal Television Society) у номінації Live Event.



